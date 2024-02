e che forse lo scudetto più difficile da vincere per la Juventus davvero credete che la partita è stata persa per l'errore di Alex credete che la partita è stata persa per l'errore di Alex Sandro?

Juventus, Alex Sandro ai saluti: arriva l'offerta dal Brasile (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il suo destino è già scritto. Anche se Max Allegri appena può continua a tesserne le lodi, nonostante un rendimento che... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il suo destino è già scritto. Anche se Max Allegri appena può continua a tesserne le lodi, nonostante un rendimento che...

