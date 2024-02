Juve | parla Pimenta | “Pogba si allena come se dovesse giocare domani”

parla anche di Haaland e non si trattiene attaccando il sistema per il caso Rubiales e promettendo battaglia alla Fifa sul calendario troppo fitto a cui sono sottoposti i giocatori. Rafaela Pimenta,

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Torino, 15 febbraio 2024 - Ancora non è certa la data di rientro di Paul, fermato a inizio stagione per una vicenda doping che rischia di compromettere il resto della sua carriera. In attesa delle decisioni delle autorità competenti il mediano francese continua adrsise. Lo ha affermato la sua agente Rafaelaa Cronache di Spogliatoio, con la speranza che Paul non riceva una sanzione estremamente dura per la positività riscontrata al testosterone. Laaveva puntato molto sul suo ritorno dal Manchester United, ma tra infortuni e questa vicenda doping èse non lo avesse mai avuto a disposizione. Un problema in più nella mediana di Allegri oltre al fermo ricevuto anche da Nicolò ...