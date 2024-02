Julian Assange è sempre più vicino all' estradizione negli Stati Uniti

Si occupò spesso degli sviluppi del caso Julian Assange e coprì forse la più importante di sempre a sostegno della ciclabilità.

Julian Assange , il fondatore di WikiLeaks rinchiuso da tre anni in un carcere di massima sicurezza in Inghilterra, sarà cittadino onorario Anche di ... (ilfattoquotidiano)

Julian Assange: la Relatrice ONU dice no all’estradizione La Relatrice speciale ONU esorta le autorità britanniche a considerare l’appello di Julian Assange: non sussisterebbero le basi giuridiche.

Sardegna, si scende in piazza per Julian Assange Il 1° febbraio 2024 si è costituito in Sardegna il gruppo Free Assange Sardinia, una rete di cittadini e cittadine che, connettendosi alla campagna internazionale per la liberazione dell’editore di Wi ...

L’arte in ostaggio in difesa di Assange: l’artista Andrei Molodkin minaccia di distruggere 16 capolavori L’artista russo tiene in ostaggio 16 capolavori d’arte, minacciando di distruggerli se Julian Assange dovesse morire in carcere. Il folle progetto che divide critica e opinione pubblica ...