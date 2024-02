Julian Assange e quell’ipocrisia giornalistica occidentale sui detenuti

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb – Ci potete scommettere: non c’è nemmeno una foto che ritraeo le sue condizioni di vita e salute nella detenzione londinese. Dal 10 dicembre 2021 il giornalista australiano è detenuto “a scopo preventivo” in attesa del termine del processo che deciderà per la sua estradizione negli Stati Uniti: tra il 20 e il 21 febbraio si riunirà l’alta Corte di giustizia britannica, per decidere in merito all’istanza presentata dai legali di. Qualcuno ha visto? Una confitta significherebbe la consegna immediata alle autorità statunitensi ed una condanna da scontare a 175 anni di carcere in carcere di massima sicurezza. Il fondatore di WikiLeaks – lo ricordiamo – nel 2010 pubblicò sul suo sito oltre 600mila documenti riguardanti le guerre in Iraq e Afghanistan, compresi video che ...