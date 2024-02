Julian Assange diventa cittadino onorario di Roma Ma c’è chi si oppone

vita non posso non pensare a Julian Assange . Qualcuno dirà che paragonare le storie Assange e Carter sia una forzatura. E se si guardano nel loro complesso è chiaro che trovare similitudini diventa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cittadinanza onoraria al fondatore di WikiLeaks, attualmente detenuto in Inghilterra, in attesa del processo il prossimo 20 febbraio: questo è quanto deciso dal Campidoglio. Ma c'è chi non approva: "Figura troppo controversa".