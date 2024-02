L'assemblea capitolina ha approvato (27 voti favorevoli e 2 contrari) la delibera 198 del 2023 per concedere la cittadinanza onoraria a Juliane Assange, il giornalista di Wikileaks in carcere nel Regno Unito per aver pubblicato file riservati del governo americano.

Julian Assange cittadino onorario di Roma, esultano i grillini. E Milano ci pensa (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'assemblea capitolina ha approvato con 27 voti favorevoli e 2 contrari la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks. Pratica invece congelata in Lombardia Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'assemblea capitolina ha approvato con 27 voti favorevoli e 2 contrari la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks. Pratica invece congelata in Lombardia

