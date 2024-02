L'assemblea capitolina ha approvato (27 voti favorevoli e 2 contrari) la delibera 198 del 2023 per concedere la cittadinanza onoraria a Juliane Assange, il giornalista di Wikileaks in carcere nel Regno Unito per aver pubblicato file riservati del governo americano.

Julian Assange cittadino onorario di Roma (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’assemblea capitolina ha approvato (27 voti favorevoli e 2 contrari) la delibera 198 del 2023 per concedere la cittadinanza onoraria a Juliane Assange, il giornalista di Wikileaks in carcere nel Regno Unito per aver pubblicato file riservati del governo americano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi tutta la notizia su italiasera (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’assemblea capitolina ha approvato (27 voti favorevoli e 2 contrari) la delibera 198 del 2023 per concedere la cittadinanza onoraria a, il giornalista di Wikileaks in carcere nel Regno Unito per aver pubblicato file riservati del governo americano. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza