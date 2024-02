La Nissan Juke si rinnova rispondendo alle richieste dei clienti e, con il nuovo distintiva nella nuova generazione di Juke. Arnaud ma si presenta in una nuova veste, più moderna e accattivante,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nissan , un colore che ha contribuito al successo della prima generazione del crossover compatto Nissan. Il, che torna a grande richiesta dei clienti, è ora più chiaro e moderno rispetto a quello della prima versione ed è esaltato dal contrasto col nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti. Aggiornamenti anche per gli interni, con nuova console centrale, nuovo infotainment, nuovo quadro strumenti, materiali più ricercati e finiture di pregio. La gamma si arricchisce, inoltre, di una inedita versione N-Sport, caratterizzata da elementi di stile che ne esaltano il carattere dinamico. Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO Region, ha dichiarato: “Quando abbiamo presentato la seconda generazione di, la domanda più di frequente da parte ...

Nissan Juke si rinnova e si veste di giallo Parigi, 15 feb. (askanews) - Nissan Juke si rinnova e si veste di giallo, un colore che ha contribuito al successo della prima generazione del crossover compatto Nissan. Il giallo, che torna a grande ...

Nissan Juke, il piccolo crossover si rinnova. E torna all'iconico colore giallo Per il Model Year 2024, la vettura giapponese si rinnova e ripropone la tinta per la carrozzeria che l’aveva resa celebre dieci anni fa. Non cambia la gamma dei motori e debutta la versione N-Sport ...

Nissan Juke 2024: caratteristiche, design, abitacolo, motori e versioni del nuovo restyling Il nuovo Nissan Juke 2024 si afferma come un modello chiave nel segmento dei crossover, offrendo un mix interessante di design innovativo, tecnologie avanzate e prestazioni ottimizzate. La casa automo ...