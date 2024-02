Joker | Folie à Deux | Todd Phillips svela quando vedremo il primo trailer

Dopo le nuove immagini di Joker: Folie à Deux pubblicate in occasione di San Valentino, il regista Todd Phillips ha svelato quando potremo finalmente vedere il primo trailer della pellicola, la cui uscita è fissata per ottobre.

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il regista hato a un fan quanto dovremo aspettare prima di vedere undel sequel Dopo le nuove immagini dipubblicate in occasione di San Valentino, il registahatopotremo finalmente vedere ildella pellicola, la cui uscita è fissata per ottobre. Di cosa parlerà il sequel? Per ora la produzione non ha condiviso alcun dettaglio ufficiale della trama, descrivendo il sequel come un film drammatico con elementi musicali. La storia dovrebbe ruotare intorno all'Arkham Asylum. Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci sono Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Zazie Beetz riprenderà inoltre il ruolo ...