Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix nelle nuove foto del film (Di giovedì 15 febbraio 2024) A ottobre arriverà nelle sale il film Joker: Folie à Deux e, per festeggiare San Valentino, sono state condivise nuove foto dei protagonisti. Todd Phillips ha condiviso, in occasione di San Valentino, delle nuove foto del film Joker: Folie à Deux. Gli scatti ritraggono i protagonisti, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, nei ruoli di Arthur Fleck e Harleen Quinzel/HarleyQuinn. Le nuove immagini Il regista Todd Phillips ha accompagnato le immagini di Joker: Folie à Deux con la frase: "Sperando che la vostra giornata sia piena d'amore". Per ora ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di giovedì 15 febbraio 2024) A ottobre arriveràsale ile, per festeggiare San Valentino, sono state condivisedei protagonisti. Todd Phillips ha condiviso, in occasione di San Valentino, delledel. Gli scatti ritraggono i protagonisti,, nei ruoli di Arthur Fleck e Harleen Quinzel/HarleyQuinn. Leimmagini Il regista Todd Phillips ha accompagnato le immagini dicon la frase: "Sperando che la vostra giornata sia piena d'amore". Per ora ...

