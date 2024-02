Joker | Folìe a Deux | ecco le nuove foto ufficiali del sequel

Joker: Folie à Deux arriverà a cinque anni di distanza dalla precedente pellicola rivelatasi un grande successo di pubblico e critica. Joker: Folie à Deux , le nuove immagini del film Cresce la

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel giorno di San Valentino, Todd Philips ha condiviso su Instagram tredal set di, ildel fortunatissimo cinecomic d’autore, vincitore del Leone d’Oro a Venezia nel 2019. Il regista ha accompagnato le immagini con una breve didascalia in cui augura a tutti i suoi follower un giorno pieno d’amore, ricordando la data d’uscita definitiva del film che ora è prevista per il 4 ottobre 2024. Le treritraggono i due protagonisti assoluti del film,(Joaquin Phoenix) e Harley Quinn (Lady Gaga) in atteggiamenti intimi; mentre la prima li vede semplicemente affiancati e sorridenti, la seconda li ritrova a contatto, sfiorando tra loro le punte dei loro nasi seppur siano separati dalle sbarre di Arkham. La terza ...