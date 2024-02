Joker 2 | ecco quando uscirà il trailer secondo il regista

Joker Nel trio dei personaggi principali Joker è sicuramente Quando Harley trova la soluzione ad una sua trappola ecco che lui non

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 15 febbraio 2024): Folie à Deux è, senza ombra di dubbio, uno dei ritorni più atteso del 2024 per quanto riguarda il mondo dei supereroi. Il sequel del film diretto da Todd Phillips, però, ancora non ha rilasciato alcun, e stando al, questo non avverrà fino alla primavera e, ad essere più precisi, il mese di aprile. Un’attesa che le immagini dal film pubblicate per festeggiare San Valentino con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, hanno reso ancora più difficile. Come se non bastasse, poi, la presenza della cantante, ormai prestata anche al cinema, ha amplificato notevolmente le aspettative per questocapitoli. Foto di scena da2 IG di Todd Philips – fonte IGN Ma qual è il ruolo affidato a Lady Gaga? La nuova icona del pop è stata scelta per interpretare Harley Quinn, personaggio ...