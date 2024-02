'È successo anche a me'. Jo Squillo, su Instagram, racconta la sua disavventura vissuta a Roma e di essere stata derubata mercoledì notte in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti. 'Ecco come ho ritrovato la mia macchina - dice

Jo Squillo derubata a Roma: «Mi hanno portato via tutto» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il furto è avvenuto in via Ojetti dove la cantante ha lasciato l’auto. I ladri hanno rotto i finestrini rubando «Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti…» Leggi tutta la notizia su vanityfair (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il furto è avvenuto in via Ojetti dove la cantante ha lasciato l’auto. I ladrirotto i finestrini rubando «Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti…»

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza