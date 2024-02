Al giro di boa del quarto di secolo, Crossroads si conferma una un appuntamento irrinunciabile che porta a vivere intensamente la come al solito rispecchia la ricchezza e la varietà del jazz,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bologna, 15 febbraio 2024 -, l'evento che esil grandeperl'Emilia-, sta per dare inizio alla sua 25ma edizione. Dal 3 marzo al 13 luglio 2024, 22 comuni del territori ospiteranno più di 60con oltre 400 musicisti di spessore. Un'offerta ricchissima, da non perdere per gli appassionati del genere. Appuntamento con il grandeInizia il 3 marzo la 25ma edizione di, l'evento itinerante che organizzanelle varie provincie dell'Emilia-. E' prevista la presenza di musicisti di altissimo livello, provenienti da diverse zone del mondo e con esperienze di ogni tipo. Si passa da star affermate a livello internazionale, come gli ...

Jazz, Crossroads porta 60 concerti in tutta l'Emilia Romagna: il programma completo

