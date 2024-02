Jaume Collet - Serra sarà il regista di The Woman in the Yard , un nuovo progetto prodotto da Blumhouse. Il film, la cui trama non è stata ancora svelata, sarà distribuito nelle sale americane il 10

Jaume Collet-Serra regista del film The Woman in the Yard, prodotto da Blumhouse (Di giovedì 15 febbraio 2024) Blumhouse ha annunciato che sarà Jaume Collet-Serra il regista del nuovo film The Woman in the Yard, con star Danielle Deadwyler. Jaume Collet-Serra sarà il regista di The Woman in the Yard, un nuovo progetto prodotto da Blumhouse. Il film, la cui trama non è stata ancora svelata, sarà distribuito nelle sale americane il 10 gennaio 2025. La dichiarazione del produttore Jason Blum ha dichiarato: "Ho cercato di trovare il progetto giusto per lavorare con Jaume Collet-Serra, nel nostro sistema, per oltre un decennio. The Woman in the ...

