Jannik Sinner supera gli ottavi a Rotterdam | “È importante trovare un modo per vincere anche quando non giochi al meglio”

Jannik Sinner nel 2024 non si batte. A Rotterdam supera Gael Monfils 63 36 63 e centra la dodicesima vittoria di fila. Centra così i quarti per la terza volta in tre partecipazioni all'ABN AMRO Open,

(Di giovedì 15 febbraio 2024)batteGael Monfils ed infila la dodicesima vittoria consecutiva in incontri ufficiali tra Coppa Davis (in occasione delle Finals 2023 di Malaga) e circuito maggiore, qualificandosi per i quarti di finale al torneo ATP 500 di. 6-3 3-6 6-3 il punteggio finale in favore dell’azzurro, che ha regolato l’esperto francese in poco meno di due ore di gioco pur non esprimendosi a livelli altissimi. “Nel secondo set ho giocato male il mio turno di battuta e la situazione è cambiata in fretta, però sono convinto che questo tipo di partite possano aiutarmi tantissimo. Soprattuttononil tuo miglior tennis, èunper. Non è mai facile contro di lui. Ho la ...