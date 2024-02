Italiano in dubbio | la sua Fiorentina crolla anche a Bologna

La Fiorentina prepara la sfida di domenica sera contro l’Inter. Dall’allenamento arrivano notizie importanti per Vincenzo Italiano che recupera di ... (inter-news)

Roma Fiorentina - probabili formazioni : Italiano con il dubbio in attacco

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Roma e Fiorentina, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mourinho e Italiano Questa sera in ... (calcionews24)