Italia | sfilata di costumi cinesi per il Carnevale di Venezia

che hanno portato a Venezia i propri usi e costumi in un viaggio sono state individuate dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. A Con la sfilata dei Moccoli, delle vere e proprie opere d'arte

Carnevale 2024 a Milano, cosa fare Feste, sfilate e non solo: gli eventi del weekend da non perdere Milano, 15/02/2024. È tempo di festeggiamenti: anche a Milano (come sempre con qualche giorno di ritardo) è Carnevale e nel weekend di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 abbondano feste in maschera ...

Protesta agricoltori, Roma: trattori arrivano al Circo Massimo (LaPresse) I dieci trattori autorizzati a sfilare a Roma sono arrivati al Circo Massimo, dopo essere partiti dal presidio di Cecchina (paesino ...

GRAN CARNEVALE CREMASCO:DOMENICA 18 FEBBRAIO ULTIMA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI Domenica scorsa, 11 febbraio, causa maltempo e pioggia che avrebbe compromesso il lavoro artigianale e la bellezza dei grandi carri allegorici fatti di cartapesta, le sfilate sono state annullate a ...