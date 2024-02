Italia | sfilata di costumi cinesi per il Carnevale di Venezia

annuncia la sindaca Debora Porrà che invita tutti alla sfilata dalle 15, animerà il paese col corteo dei costumi mamoiadini, gli l'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia, Raffaele Sestu per

Carnevale 2024 a Milano, cosa fare Feste, sfilate e non solo: gli eventi del weekend da non perdere Milano, 15/02/2024. È tempo di festeggiamenti: anche a Milano (come sempre con qualche giorno di ritardo) è Carnevale e nel weekend di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 abbondano feste in maschera ...

La protesta dei trattori nella Locride, presenti i sindaci: «Accanto agli agricoltori» Hanno sfilato sulla statale 106 nella Locride con i loro trattori per continuare a chiedere un cambio di passo all'Ue ...

Protesta agricoltori, Roma: trattori arrivano al Circo Massimo (LaPresse) I dieci trattori autorizzati a sfilare a Roma sono arrivati al Circo Massimo, dopo essere partiti dal presidio di Cecchina (paesino ...