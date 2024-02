Italia-Romania | Meloni | ‘relazione forte e solida | oggi colmata lacuna’

Meloni ha ricevuto Ciolacu che le ha donato un mazzo di rose. Poi In questi anni, viene sottolineato, i rapporti tra Italia e In questi anni, viene sottolineato, i rapporti tra Italia e Romania

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Ciolacu e i suoi ministri per il terzo vertice intergovernativo: erano 13 anni che non ci incontravamo in questo formato, sono molto fiera si colmi questa lacuna perchésono unite da relazioni molto forti e legami culturali millenari, i nostri popoli condividono molto”. Così la premier Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro dellaMarcel Ciolacu. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Ringrazio il primo ministro Ciolacu per la grande disponibilità in materia di giustizia: sono tanti i punti condivisi,

ITALIA-ROMANIA, FIRMATO MEMORANDUM SU RAFFORZAMENTO COOPERAZIONE IMPRENDITORIALE (1) Roma, 15 feb - Si è tenuto oggi presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un incontro tra il ministro Adolfo Urso e il ministro dell’Ec ...

Meloni: per Gaza lavoriamo su chiara indicazione del Parlamento «Siamo sempre più preoccupati dai recenti sviluppi» in Medio Oriente, «in particolare per l’incolumità degli ostaggi, la salvaguardia dei civili nella zona di Rafah, per il rischio di un ulteriore all ...