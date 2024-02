Italia-Romania | Meloni | ‘oltre 1 mln romeni nel nostro Paese | contributo importante’

Italia - Romania, condannati scontino pena nei propri Paesi Meloni premier ringrazia il primo ministro Ciolacu per la "grande disponibilità" in materia di giustizia. "Sono tanti i punti condivisi,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “L’è secondo cliente e secondo fornitore della, ed è il primo investitore inper numero di aziende registrate. Il fortissimo radicamento della comunità imprenditorialena, che conta oltre 50mila aziende, è un segno tangibile di come i nostri rapporti siano estremamente intensi. La presenzana è una presenza fondamentale in tanti comparti, soprattutto quelli strategici, dall’energia alle grandi infrastrutture, agroalimentare, servizi bancari, la sanità. E come c’è un pezzo diin, c’è anche un importante pezzo diin: la comunità romena è la comunità straniera più numerosa residente in, oltre un milione di persone, e offre alla nostra comunità unestremamente importante”. Così la premier Giorgia, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro dellaMarcel Ciolacu. L'articolo CalcioWeb.

Investimenti esteri, Tripodi: Italia in congiuntura favorevole Roma, 15 feb - “Ho colto davvero con grande apprezzamento questo invito che Remind mi ha fatto, perché il tema degli investimenti è assolutamente centrale, non solo nell'azione di governo ma anche in ...

Italia-Romania: Meloni, 'lotta senza quartiere a scafisti e avanti su Piano Mattei' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Continuiamo a credere nella difesa dei confini esterni dell'Ue, nella lotta senza quartiere ai trafficanti di esseri umani, alla costruzione di un nuovo modello di coopera ...

Italia-Romania: Meloni, 'relazione forte e solida, oggi colmata lacuna' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Ciolacu e i suoi ministri per il terzo vertice intergovernativo Italia-Romania: erano 13 anni che non ci inc ...