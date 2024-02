Italia-Romania | Meloni | ' d' accordo su adesione Balcani occidentali a Ue'

Italia - Romania, condannati scontino pena nei propri Paesi Meloni premier ringrazia il primo ministro Ciolacu per la "grande disponibilità" in materia di giustizia. "Sono tanti i punti condivisi,

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni e il primo ministro romeno Marcel Ciolacu sono arrivati a Villa Doria Pamphilj per il vertice ... (calcioweb.eu)

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è arrivata a Villa Pamphili , a Roma, per il vertice ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è arrivata a Villa Pamphili , a Roma, per il vertice ... (iltempo)

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio il primo ministro Ciolacu per la grande disponibilità in materia di giustizia: sono tanti i punti condivisi, ... (calcioweb.eu)

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Ciolacu e i suoi ministri per il terzo vertice ... (calcioweb.eu)

Italia-Romania: Meloni, 'lotta senza quartiere a scafisti e avanti su Piano Mattei' che l'Italia porta avanti con il Piano Mattei, la risposta più efficace che possiamo dare a livello europeo". Così la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro ...

Italia-Romania: Meloni, 'relazione forte e solida, oggi colmata lacuna' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Ciolacu e i suoi ministri per il terzo vertice intergovernativo Italia-Romania: erano 13 anni che non ci inc ...

ITALIA-ROMANIA, FIRMATO MEMORANDUM SU RAFFORZAMENTO COOPERAZIONE IMPRENDITORIALE (1) Roma, 15 feb - Si è tenuto oggi presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un incontro tra il ministro Adolfo Urso e il ministro dell’Ec ...