Italia-Romania | Meloni | ‘condannati scontino pena nei loro Paesi’**

Meloni ha ricevuto Ciolacu che le ha donato un mazzo di rose. Poi In questi anni, viene sottolineato, i rapporti tra Italia e In questi anni, viene sottolineato, i rapporti tra Italia e Romania

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio il primo ministro Ciolacu per la grande disponibilità in materia di giustizia: sono tanti i punti condivisi, penso ad esempio che sia importante tra le sfide che ci diamo quella che i detenuti condannati in via definitiva nei rispettivi paesi possano scontare lanel paese di origine”. Così la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro romeno Marcel Ciolacu a villa Pamphilj. L'articolo CalcioWeb.