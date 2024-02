La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Villa Pamphilj il primo ministro romeno Marcel Ciolacu per il vertice intergovernativo Italia - Romania. I due leader hanno sottolineato l'importanza del sostegno comune alla Nato per far fronte alle ripercussioni del conflitto ucraino. 'Abbiamo ribadito il

Italia-Romania, il vertice amplia i rapporti. Meloni: “I condannati scontino la pena nel Paese d’origine” (Di giovedì 15 febbraio 2024) C’è anche un’intesa per far sì che i condannati in via definitiva scontino la pena nel Paese d’origine nella dichiarazione congiunta Italia-Romania firmata oggi a Villa Pamphilj, a Roma, tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro romeno Marcel Ciolacu. L’accordo amplia il partenariato strategico tra i due Paesi, e contempla anche 7 tra memorandum di intesa, intese tecniche e lettere d’intenti sottoscritte dai ministri dei due Paesi. “Vogliamo dare un nuovo impulso ai nostri rapporti economici e commerciali che sono estremamente buoni, ma a maggior ragione non possiamo fermarci qui”, ha spiegato Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Ciolacu. “Si può fare di più”, ha chiarito il ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di giovedì 15 febbraio 2024) C’è anche un’intesa per far sì che iin via definitivalanelnella dichiarazione congiuntafirmata oggi a Villa Pamphilj, a Roma, tra il premier Giorgiae il primo ministro romeno Marcel Ciolacu. L’accordoil partenariato strategico tra i due Paesi, e contempla anche 7 tra memorandum di intesa, intese tecniche e lettere d’intenti sottoscritte dai ministri dei due Paesi. “Vogliamo dare un nuovo impulso ai nostrieconomici e commerciali che sono estremamente buoni, ma a maggior ragione non possiamo fermarci qui”, ha spiegatonel corso delle dichiarazioni alla stampa con Ciolacu. “Si può fare di più”, ha chiarito il ...

Meloni al vertice Italia-Romania: "La Nato resti unita e sostenga l'Ucraina" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Villa Pamphilj il primo ministro romeno Marcel Ciolacu per il vertice intergovernativo Italia-Romania. I due leader hanno sottolineato ... Meloni incontra Ciolacu: "La Nato deve continuare a mostrare coesione" "Crediamo che sia importante la sfida che riguarda la possibilità che i detenuti condannati in via definitiva nei rispettivi Paesi possano scontare la pena nel Paese di origine". Vertice Italia-Romania, Meloni: pieno sostegno all'Ucraina Roma, 15 feb. (askanews) – “Abbiamo ribadito pieno sostegno all’Ucraina e da parte mia ho confermato l’intenzione di proseguire nel contributo alla sicurezza della Romania e dei partner dell’area”. Lo ...

