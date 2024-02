il tour dell'allenatrice della Nazionale Under 23 Femminile che passa anche per il lavoro di coordinamento tra il Club Italia e le "Così come il Ct Andrea Soncin sta visitando i club di Serie A,

Italia femminile, Soncin ne convoca 32 per le sfide amichevoli contro Irlanda e Inghilterra (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si avvicinano i prossimi impegni internazionali dell’Italia femminile, che dopo aver conquistato la permanenza in Nations League ora si prepara a tornare in campo per un paio di amichevoli contro Irlanda e Inghilterra. Il 2024 dell’Italia si aprirà venerdì 23 febbraio (ore 18.15) al Viola Park di Bagno a Ripoli con la sfida contro la selezione irlandese, mentre martedì 27 (ore 18) ad Algeciras, in Spagna, è in programma la gara con le campionesse d’Europa in carica. Le novità tra le convocate del ct Soncin sono rappresentate dal portiere Amanda Tampieri e dai terzini Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Le Azzurre si raduneranno a Coverciano nella serata di domenica e rimarranno in ritiro nel Centro Tecnico Federale ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si avvicinano i prossimi impegni internazionali dell’, che dopo aver conquistato la permanenza in Nations League ora si prepara a tornare in campo per un paio di. Il 2024 dell’si aprirà venerdì 23 febbraio (ore 18.15) al Viola Park di Bagno a Ripoli con la sfidala selezione irlandese, mentre martedì 27 (ore 18) ad Algeciras, in Spagna, è in programma la gara con le campionesse d’Europa in carica. Le novità tra lete del ctsono rappresentate dal portiere Amanda Tampieri e dai terzini Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Le Azzurre si raduneranno a Coverciano nella serata di domenica e rimarranno in ritiro nel Centro Tecnico Federale ...

Coppa Italia femminile, svelate date e orari delle semifinali Sono state rese note le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia femminile. L'andata è fissata per il 3 marzo, il ritorno per il 9 e 10. Kundananji al Bay FC: è la calciatrice più costosa Racheal Kundananji, attaccante: acquistata dal Bay FC per 860mila dollari, pari a 800mila eur, dal Madrid CFF. Nuovo record per il calciomercato femminile. Calcio donne: 32 convocate per prossime due amichevoli Italia Archiviata la prima edizione della Nations League, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra, in programma rispettivamente il 23 febbraio al Viola ...

