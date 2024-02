Israele | per ora non abbiamo trovato ostaggi nell' ospedale

"Stiamo effettuando controlli, ma finora non è stato raggiunto alcun risultato" sul ritrovamento dei corpi degli ostaggi. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari nell'operazione in corso

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Stiamo effettuando controlli, ma finora non è stato raggiunto alcun risultato" sul ritrovamento dei corpi degli. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari'operazione in corso all'Nasser di Khan Yunis nel sud della Striscia. "Finora - ha aggiunto -arrestato decine di terroristia zona dell'armi, tra cui granate e mortai. Non entriamo negli ospedali senza motivo ma, comedimostrato dall'inizio della guerra,rivelato come Hamas li usa per il terrorismo".

Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro della Romania, Ion-Marcel Ciolacu. In conferenza stampa la presidente del Consiglio ha parlato delle ... (ilfattoquotidiano)

Ismail Abu Omar, il giornalista di Al jazeera ferito gravemente in un raid aereo israeliano, “è un vice comandante di compagnia del Battaglione ... (ilgiornaleditalia)

Colpito il Nasser Medical Complex, per l'Oms ?“la spina dorsale del sistema sanitario nel sud di Gaza". L'Idf giustifica l'operazione con ... (huffingtonpost)

M.O., Ue potrebbe rivedere l’Accordo d’Associazione con Israele Bruxelles, 15 feb. (askanews) – La Commissione europea “ha ricevuto e sta valutando” la lettera che è stata inviata ieri alla sua presidente, Ursula von der Leyen, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e ...

Ernesto Galli della Loggia: "Il Vaticano è più attento all’Islam che a Israele. E non da oggi” Professore, nel giorno in cui il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, definisce “sproporzionata” la reazione di Israele e il centrodestra si astiene sulla mozione per il cessate il fuoco del Pd, ...

Bombardamenti a Khan Yunis: Medici senza Frontiere in azione all'ospedale Nasser Nella sequenza degli attacchi avvenuti questa mattina, il team di Medici Senza Frontiere si trova in prima linea all'ospedale Nasser di Khan Yunis, riportando una situazione caotica. L'ONG ha reso not ...