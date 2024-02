Israele-Hamas | accordo lontano Netanyahu | “Richieste deliranti”

Il premier oggi non invia nessuna delegazione in Egitto Israele non tratta in Egitto con Hamas . Il premier Benjamin Netanyahu non invierà oggi nessuna delegazione al tavolo dei colloqui per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Mentre la città di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Israele non tratta in Egitto con Hamas. Il premier Benjamin Netanyahu non invierà oggi nessuna delegazione al tavolo dei colloqui per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Mentre la città di Rafah, nella Striscia di Gaza, rimane nel mirino delle forze di difesa israeliane (Idf), scatta il semaforo rosso lungo la strada

