Israele-Hamas | accordo lontano Netanyahu | “Richieste deliranti”

Egli ha reclamato la rinuncia al fuoco da parte di Hamas e "Sanremo propone e Roma dispone, quindi va bene l'accordo fra Schlein è riuscito neppure a sorprendere e indignare più di tanto Israele.

(Di giovedì 15 febbraio 2024)non tratta in Egitto con. Il premier Benjaminnon invierà oggi nessuna delegazione al tavolo dei colloqui per la tregua e la liberazione degli ostaggi. Mentre la città di Rafah, nella Striscia di Gaza, rimane nel mirino delle forze di difesa israeliane (Idf), scatta il semaforo rosso lungo la strada del dialogo.considera “delirante” la posizione di, che chiederebbe lo stop alla guerra, il ritiro di, la ricostruzione di Gaza e la liberazione di detenuti palestinesi. Su queste basi, secondo l’ufficio del primo ministro, non può esserci trattativa: “Al Cairo,non ha ricevuto alcuna nuova proposta da parte diper il rilascio dei nostri ostaggi. Il primo ministro insiste affinché ...

