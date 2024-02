Israele e lo scontro con il Vaticano L’ambasciatore corregge | “Dichiarazione di Parolin ‘sfortunata’”

Scontro tra Israele ed Hezbollah. I miliziani sciiti alleati dell' Israele ha reagito colpendo con vasti attacchi in profondità nel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 –d’presso la Santa Sedeil tiro e definisce un errore di traduzione quel “deplorevole” usato per definire le dichiarazioni del segretario di Stato, il cardinale, il quale aveva invitato il governo israeliano a fermarsi invocando da parte del governo israeliano una risposta “proporzionata” che “certamente con 30 mila morti non lo è”. “ln riferimento al comunicato stampa del 14 febbraio scorso si desidera precisare che il comunicato originale era in lingua inglese e successivamente è stato tradotto in italiano. In inglese il comunicato, in riferimento alle parole di Sua Eminenza il cardinale, così recitava: 'It is a regrettable declaration'. Nella traduzione in italiano è stata scelta la parola ...