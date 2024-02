sempre più preoccupati che il suo sostegno alla guerra di Israele In particolare i ministri Gadi Eizenkot e Benny Gantz, due ex hanno contestato la scelta e il fatto di non essere stati

Israele, 'due Stati? Non è tempo di regali ai palestinesi' (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Ora non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre". Lo ha detto, citato dai media, Avi Hayman, portavoce dell'ufficio del premier Benyamin Netanyahu, riferendosi alle indiscrezioni del Washington Post su un piano elaborato da Usa e Paesi arabi per la nascita di uno Stato palestinese. "Qui in Israele siamo ancora nel dopo massacro del 7 ottobre", ha aggiunto.

