Isidoro muore a 35 anni cadendo da 3 metri di altezza in un deposito | lutto in Irpinia

Tre gol in tre anni, che flop Luvanor al Catania . Nel 2017 muore Di Marzio e Massimino incontrarono Careca e Paulo Isidoro,

Fermana, bene Primavera ed Under 15, weekend storto per le altre FERMO. Arrivano un paio di sorrisi dalle gare disputate nel weekend dalle formazioni del settore giovanile canarino, che riesce così a togliersi qualche soddisfazione. Bella vittoria in rimonta per la ...