Ipsia | l’allarme delle imprese | | Quei corsi sono fondamentali

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Caso ‘Guastaferro’, anche le aziende chiedono alla regione un passo indietro e la riconferma degli indirizzi revocati. È con un’accorata lettera che 15del territorio hanno firmato l’ennesima stoccata a Palazzo Raffaello, trinceratosi in un ostinato silenzio mai interrotto dopo la decisione di non attribuire gli indirizzi di ‘Meccanica, meccatronica ed energia’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica’ all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Antonio Guastaferro’. Era stata la stessa scuola a chiedere l’implementazione dell’offerta formativa, e poi anche la provincia di Ascoli. Il 5 gennaio, la regione aveva approvato la modifica, e 17 giorni dopo la revocava, in conformità a quanto deliberato negli anni precedenti. La missiva, inviata in regione, è stata sottoscritta da Western Co, Esa Elettromeccanica, Res, Ballatori Costruzioni, Meccanotecnica Picena, Partner, Roland ...

