Inzaghi ad un bivio con la Salernitana Due opzioni a disposizione

Il sorteggio degli ottavi ha accoppiato l'Inter con l'Atlético Si profila un bivio cruciale per i nerazzurri: concentrarsi al La scelta di Simone Inzaghi e dei suoi giocatori sarà determinante

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Simonesi trova davanti ad unin vista della partita contro la. Il tecnico dell’Inter deve prendere una scelta e dare delle priorità in questo momento. DUE VIE – I 7 punti di vantaggio con una partita in meno in campionato permettono a Simonedi intavolare qualche ragionamento in vista della Champions League. Domani sera arriva laa San Siro e non si hanno ancora certezze sulle scelte dell’allenatore dell’Inter. Tante, solo due vie da intraprendere: turnover lungo con cinque-sei sostituzioni o focus esclusivo sul campionato? Dalla partita contro la squadra di Fabio Liverani dipende il futuro nerazzurro, non tanto per i tre punti, ma per le priorità che la società e il mister troveranno da questa ...