ROMA ? Non è stata una buona giornata , la diciannovesima su strada, per i trattoristi d'Italia. Il Festival di Sanremo, con la sua Rai timorosa per sé e per il governo che la influenza, nel corso

“Invadiamo Roma”, trattori pronti a raggiungere il Circo Massimo (Di giovedì 15 febbraio 2024) I trattori sono in viaggio verso Roma. Alle 13.00 comincia la manifestazione degli agricoltori per chiedere una politica diversa. Protesta trattori Roma (ilcorrieredellacitta.com)Un cambio di passo, loro cominciano a farlo su strada. Le istituzioni cercheranno di compierlo altrove, ma si tratta in primis di ascoltare. Chiarire e parlare. La protesta degli agricoltori va avanti da settimane. Diverse mobilitazioni si sono succedute in varie parti d’Italia. La questione è arrivata persino al Teatro Ariston fra le polemiche. Il punto è uno solo: le logiche attuali della politica agricola non convincono i Comitati Agricoli Riuniti. Calvani ha chiesto un tavolo di confronto per rimodulare regole, “contratti” e costi. La situazione è piuttosto tesa, perchè il problema è legato anche alle importazioni. Calvani ha detto che si ... Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 febbraio 2024) Isono in viaggio verso. Alle 13.00 comincia la manifestazione degli agricoltori per chiedere una politica diversa. Protesta(ilcorrieredellacitta.com)Un cambio di passo, loro cominciano a farlo su strada. Le istituzioni cercheranno di compierlo altrove, ma si tratta in primis di ascoltare. Chiarire e parlare. La protesta degli agricoltori va avanti da settimane. Diverse mobilitazioni si sono succedute in varie parti d’Italia. La questione è arrivata persino al Teatro Ariston fra le polemiche. Il punto è uno solo: le logiche attuali della politica agricola non convincono i Comitati Agricoli Riuniti. Calvani ha chiesto un tavolo di confronto per rimodulare regole, “contratti” e costi. La situazione è piuttosto tesa, perchè il problema è legato anche alle importazioni. Calvani ha detto che si ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza