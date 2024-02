Intimidazioni | “pizzo” e omertà Così agiva la famiglia Bandiera

avrebbero chiesto il pizzo a Francesco e Ida Gattuso, papà e di essere il mandante e l'esecutore materiale delle intimidazioni. associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà della

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 febbraio 2024 – Lo “sfruttamento della forza di intimidazione, ben conosciuta e temuta dalle vittime, ha avuto il suo tipico riflesso esterno in termini di assoggettamento ed”, dato che “tutte le persone offese” si sono “ben guardate dallo sporgere denuncia per le violenze” e “minacce subite”, anche perché “terrorizzate”. Lo scrive la gup di Milano Anna Magelli nelle motivazioni della sentenza con cui, il 14 novembre, nel processo abbreviato a carico di una quarantina di imputati ha condannato i presunti boss della ‘ndrangheta della “locale” di Rho, nel Milanese. Tra gli altri sono stati inflitti 10 anni e 10 mesi a Gaetano, 75 anni, uno degli storici boss della mafia calabrese in Lombardia. Secondo le indagini della Squadra mobile milanese e del pm della Dda Alessandra Cerreti, il clan avrebbe agito sia con arcaici metodi ...