Intercettazioni | sequestrare un telefonino sarà più difficile

Intercettazioni, sequestrare un telefonino sarà più

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Stretta ai pm sul sequestro dei telefonini, che ormai contengono la "vita intera" di una persona. Con un emendamento concordato, la maggioranza rafforza, infatti, il disegno di legge depositato a palazzo Madama, dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin (FI). Con la modifica proposta si anticipa il controllo del giudice sull'attività di acquisizione dei dati disposta dai pubblici ministeri a maggiore tutela della privacy dell'indagato e dei soggetti che sono terzi rispetto al procedimento. Non solo: il testo prevedendo maggiori garanzie nella fase dell'acquisizione dei dati, consente ai difensori e ai consulenti tecnici dell'indagato di partecipare alla dinamica della duplicazione dei dati e di formulare le proprie critiche in via preliminare rispetto alla fase del processo, stabilisce che solo le informazioni considerate rilevanti debbano finire nel fascicolo processuale ...