Inter | Thuram | “Dormo 14 ore al giorno Mio fratello Khéphren è più forte di me”

Marcus Thuram è una delle spiegazioni del dominio dell’Inter. In una lunga intervista si è raccontato al Corriere della Sera Marcus Thuram è una ... (calcionews24)

Marcus Thuram è l'uomo in più dell' Inter lanciata verso lo scudetto della seconda stella. L'attaccante francese ha... (calciomercato)

Thuram è la risposta dell’ Inter a tutte le domande e ai problemi creatisi in attacco negli ultimi anni. Una situazione che riguarda anche Correa , ... (inter-news)

Da luglio l’Inter potrà avere a disposizione Taremi, una volta che entrerà in vigore il nuovo contratto. Agresti non crede molto che l’iraniano ... (inter-news)

Padre tempo che opera in silenzio aveva tante ferie da smaltire. Almeno tre o quattro mesi, trascorsi senza far rumore. Smaltite le ferie, è... (calciomercato)

Thuram stakanovista. Per l’Inter è inamovibile. Gioca - segna e fa assist

Una prima stagione così in Italia era oltre le più rosee aspettative. Marcus Thuram sta stupendo tutti. Non c’è statistica che non mostri un ... (sport.quotidiano)