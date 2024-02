Inter-Salernitana | testacoda senza storia in quota Inzaghi punta sul ritorno al gol di Lautaro

le sue parole Nell'anticipo di venerdì, nel più classico dei testacoda del campionato di Serie A , la capolista Inter affronterà una Salernitana a caccia di punti utili per alimentare la fiammella

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica, con una partita da recuperare e un 2024 fatto di sole vittorie. Momento d’oro per...

La Salernitana di Liverani è la prossima avversaria dell’Inter in campionato. Per la sfida di domani, secondo quanto riferito da SportMediaset, il ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Salernitana, Liverani: "Inter costruita per vincere, ma in gara secca ce la giochiamo" “Domani affrontiamo una squadra dall’altissimo valore tecnico in ogni suo effettivo che sta collezionando tutti i record possibili in questo campionato. L’Inter ha una rosa ...

Calcio: Liverani "Inter può vincere tutto, noi in debito con Salerno" 'Servirà una partita di voglia e sacrificio', dice il nuovo tecnico della Salernitana SALERNO (ITALPRESS) - Vigilia della gara contro l'Inter ...

Inter-Salernitana, si va verso un altro sold-out: attesi oltre 72mila spettatori Dopo una serie di impegni molto complicati, l’Inter si prepara ad affrontare l’ultima della classe, fresca di cambio d’allenatore. A San Siro, i nerazzurri affrontano la Salernitana nella 25a giornata ...