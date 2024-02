Salernitana e Cagliari - avrebbero potuto far risalire la L'ex allenatore di Juventus e Inter, conclusa l'esperienza con il ex difensore della Roma per una breve stagione, giallorosso doc Made

Inter-Salernitana made in Holland: conferme sui cambi di Inzaghi – TS (Di giovedì 15 febbraio 2024) Inter-Salernitana con in campo una formazione rimaneggiata sembra essere più di una previsione, come confermato dagli ultimi test di Inzaghi in allenamento. Si va verso l'Inter made in Holland a San Siro. Le ultime raccolte dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola Inter OLANDESE – Alla vigilia di Inter-Salernitana si delinea una formazione piuttosto "arancione" per Simone Inzaghi, che è pronto a schierare tutti e tre gli olandesi in rosa. Al centro della difesa Stefan de Vrij, che è in cerca di conferme per sostituire Francesco Acerbi anche in Champions League contro l'Atletico Madrid martedì. Sulla fascia destra Denzel Dumfries, che tornerà titolare al posto di Matteo Darmian dopo una lunga assenza ...

L’Inter gioca la carta Frattesi. Può essere l’uomo in più Il 24enne ha superato il fastidio muscolare che lo ha fermato con Juve e Roma. Ha segnato quattro gol, come Sanchez e Arnautovic messi insieme. E scalpita. . Domani in campo. Arriva la Salernitana. Turnover per Inzaghi L'Inter si allena in vista della partita contro la Salernitana. Inzaghi pensa al turnover per la Champions, con possibili sostituzioni tra i giocatori. Salernitana e poi Atletico: ecco cos’ha in mente Inzaghi L’impressione è che l’allenatore non sia disposto a privilegiare una competizione rispetto all’altra. Non prenderà come viene né la gara con la Salernitana né quella di Champions contro l’Atletico Mad ...

