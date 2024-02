Inter-Salernitana | Liverani | “Affrontiamo una squadra che può vincere tutto Serve partita di voglia e sacrificio”

tecnico della Salernitana, in conferenza stampa in vista della partita dei campani contro l'Inter Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter - Salernitana. Di seguito le

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Domaniunadall’altissimo valore tecnico in ogni suo effettivo che sta collezionando tutti i record possibili in questo campionato. L’ha una rosa costruita perma questo non vuol dire che nellasecca non possiamo giocarcela. Le difficoltà di questa gara non cambiano quello che deve essere il nostro percorso che dobbiamo creare mattoncino su mattoncino a partire già dalla gara di domani. Servirà unadi, dobbiamo essere compatti e cercare di sfruttare le occasioni che capiteranno per fare male”. Fabiosi prepara ad affrontare il suo debutto sulla panchina della, quando domani sera affronterà la capolista. ...

