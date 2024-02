Inter-Salernitana | Inzaghi ne cambia 5! La probabile formazione

si sfidano la squadra che ha calciato più rigori, l'Inter, con quella che ne ha subiti di più, la Salernitana: ecco che un tiro dal dischetto, per i padroni di casa , è offerto a 3,40. Inzaghi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’sfiderà domani sera la, visto l’imminente impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid, dovrebbe effettuare un robusto turnover TURNOVER –è in programma domani alle 21:00. Un match che, visto l’imminente scontro di Champions League contro l‘Atletico Madrid, può essere l’occasione giusta perper far rifiatare qualche elemento chiave. Contro i campani sono attesi cambi in tutti i reparti ma senza stravolgere troppo. In difesa, con Acerbi out, pronto de Vrij con Bisseck che dovrebbe prendere il posto di Pavard. A destra dovrebbe rientrare Dumfries dal 1?, a sinistra dubbio fra Dimarco e Carlos Augusto. In mezzo possibile spazio per Frattesi che ha recuperato dal problema fisico: Mkhitaryan pronto a rifiatare. In attacco ...