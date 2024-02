Inter-Salernitana | Inzaghi con un cambio per reparto! Una bagarre ? CdS

Simone Inzaghi può tornare a contare su Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, per cui sarà disponibile per la partita contro la Salernitana.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Meno uno a, anticipo della venticinquesima giornata di campionato. Simonefarà turnover ma non massiccio. POSSIBILI SCELTE ? Persarà turnover. Simone, con il ritorno della Champions League, si affiderà alle sue rotazioni scientifiche per dosare le energie nerazzurre senza disperdere in grinta e qualità. Attesi praticamente cinque cambi, uno per ogni reparto. In difesa, oltre all’avvicendamento obbligato tra Acerbi e de Vrij, dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Yann Bisseck. In mezzo, turno di riposo per Calhanoglu con uno tra Klaassen o Asllani a giocarsi una maglia da titolare. A destra, invece, riecco Dumfries. Quanto all’attacco, ci sarà sicuramente Arnautovic, con Lautaro Martinez verso la panchina....

L’Inter gioca la carta Frattesi. Può essere l’uomo in più Il 24enne ha superato il fastidio muscolare che lo ha fermato con Juve e Roma. Ha segnato quattro gol, come Sanchez e Arnautovic messi insieme. E scalpita. .

Domani in campo. Arriva la Salernitana. Turnover per Inzaghi L'Inter si allena in vista della partita contro la Salernitana. Inzaghi pensa al turnover per la Champions, con possibili sostituzioni tra i giocatori.

Salernitana e poi Atletico: ecco cos’ha in mente Inzaghi L’impressione è che l’allenatore non sia disposto a privilegiare una competizione rispetto all’altra. Non prenderà come viene né la gara con la Salernitana né quella di Champions contro l’Atletico Mad ...