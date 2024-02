Inter-Salernitana | Inzaghi cambia ma si limita | la probabile formazione

Turnover moderato per Inzaghi verso la Champions. Arnautovic sarà titolare al posto di Inter - Salernitana è in diretta alle 20.45

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è una sfida da non sottovalutare. Per questo Simonelatitolare ma non troppo. Di seguito quelle che dovrebbero essere le scelte nerazzurre. TURNOVERTO – Domani sera la squadra di Simonetorna in campo per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Perda giorni si vocifera di un ampio turnover per il club nerazzurro, che martedì dovrà immergersi in un nuovo e importante impegno di Champions League. Stando alle ultime informazioni raccoltepotrebbe sìre alcuni dei suoi uomini titolari, ma in manierata e contenuta. In, dunque, ...