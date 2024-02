Chiaramente non va visto il dato come un demerito, anzi: l'Inter SALERNITANA E UDINESE, LE VITTORIE ARRIVANO PRIMA Non è un caso guadagnato ben 8 punti negli ultimi minuti e tutte in partite dove

Inter-Salernitana in tv: dove vederla. Chance per Arnautovic, le probabili formazioni (Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 febbraio 2024 - L’Inter prova la fuga definitiva. I nerazzurri arrivano all’ultimo turno di campionato prima del ritorno della Champions League con sette punti di vantaggio sulla Juve e una partita in meno, ma nel weekend la squadra di Inzaghi giocherà prima dei bianconeri e potrà momentaneamente mettere dieci lunghezze tra sé e la formazione di Allegri. Venerdì 16 febbraio anticipo di campionato per l’Inter che ospita a San Siro la Salernitana del neo arrivato Fabio Liverani. I granata sono ultimi e in difficoltà, infatti la sconfitta Interna con l’Empoli ha portato all’esonero di Pippo Inzaghi e la rincorsa salvezza appare disperata. Dall’altro lato l’Inter arriva sulle ali dell’entusiasmo, ha vinto la Supercoppa, ha vinto lo scontro diretto sulla Juve e allungato nell’ultimo turno ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 febbraio 2024 - L’prova la fuga definitiva. I nerazzurri arrivano all’ultimo turno di campionato prima del ritorno della Champions League con sette punti di vantaggio sulla Juve e una partita in meno, ma nel weekend la squadra di Inzaghi giocherà prima dei bianconeri e potrà momentaneamente mettere dieci lunghezze tra sé e la formazione di Allegri. Venerdì 16 febbraio anticipo di campionato per l’che ospita a San Siro ladel neo arrivato Fabio Liverani. I granata sono ultimi e in difficoltà, infatti la sconfittana con l’Empoli ha portato all’esonero di Pippo Inzaghi e la rincorsa salvezza appare disperata. Dall’altro lato l’arriva sulle ali dell’entusiasmo, ha vinto la Supercoppa, ha vinto lo scontro diretto sulla Juve e allungato nell’ultimo turno ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza