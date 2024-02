Inter-Salernitana | due sicuri della titolarità! Frattesi? Una condizione ? Sky

Contro la Salernitana Inzaghi potrebbe optare per qualche cambio, senza però stravolgere la formazione. Due giocatori dovrebbero avere spazio dal primo minuto: Arnautovic e Dumfries. L'olandese nell'ultimo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Domani, partitaventicinquesima giornata di Serie A. Inzaghi rilancia due giocatori e valuta Davide. ULTIME ? L’si prepara alla partita contro la. Nel pomeriggio l’allenamento ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che valuta le condizioni di. Il centrocampista se dovesse lavorareamente col gruppo sarà regolarmente convocato per il match di domani alle 21 al Meazza. Come riferisce Andrea Paventi in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport 24, sono certititolarità sia Denzel Dumfries che Marko Arnautovic. Il primo prenderà il posto di Darmian, mentre il secondo di Marcus Thuram.-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

Caressa: "Scudetto, l'Inter ha un vantaggio enorme. Non credo che le altre possano vincerle tutte" Fabio Caressa ha parlato sul suo canale Youtube della lotta scudetto: "L’Inter ha acquisito un vantaggio difficilmente rimontabile. Non credo che le altre le possano vincere tutte. Ma ...

Mese determinante in chiave scudetto. Per l'Inter un calendario fitto L'Inter giocherà venerdì contro la Salernitana, poi martedì prossimo in Champions contro l'Atletico Madrid. Per i nerazzurri il calendario è fitto, considerando ...