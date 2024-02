Chiaramente non va visto il dato come un demerito, anzi: l'Inter SALERNITANA E UDINESE, LE VITTORIE ARRIVANO PRIMA Non è un caso guadagnato ben 8 punti negli ultimi minuti e tutte in partite dove

Inter-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni (Di giovedì 15 febbraio 2024) Proseguire nella propria marcia verso lo scudetto. Questo l'obiettivo del'Inter, che venerdì 16 febbraio, alle 21, ospiterà a San Siro la Salernitana nella gara valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, che, malgrado una partita in più da giocare, navigano a +7... Leggi tutta la notizia su europa.today (Di giovedì 15 febbraio 2024) Proseguire nella propria marcia verso lo scudetto. Questo l'obiettivo del', che venerdì 16 febbraio, alle 21, ospiterà a San Siro lanella gara valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, che, malgrado unain più da giocare, navigano a +7...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Inter-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in streaming Inter e Salernitana aprono la 25esima giornata di Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming. Inter-Salernitana, analisi e pronostico di Gollo Predictor Inter e Salernitana si giocano la 25ª giornata del campionato di Serie A, match in programma venerdì 16 febbraio alle ore 21.00. Una sfida che sembra decisamente scontata sulla carta, anche se i campa ... Inter-Salernitana, 1 facile Gollo Predictor dice "No, grazie" Inter e Salernitana si giocano la 25ª giornata del campionato di Serie A, match in programma venerdì 16 febbraio alle ore 21.00. Una sfida che sembra decisamente scontata sulla carta, anche se i ...

Video di Tendenza