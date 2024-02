Inter-Salernitana | doppia copia dall’andata? La chance in formazione

Salerno . Fabio Liverani ieri ha approfittato della doppia seduta di allenamento per conoscere meglio il suo gruppo Salernitana e avendo poco tempo per preparare la sfida di venerdì contro l'Inter,

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Meno di quarantotto ore a: fra pochi minuti sarà già vigilia dell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Per capire la possibiledi Inzaghi ci si può raffrontare con l’andata. FOTO– Perda Simone Inzaghi si può attendere qualche novità rispetto alla squadra che ha battuto la Roma. Ma anche rispetto alla partita d’andata, dove era servito l’ingresso di Lautaro Martinez per un clamoroso poker nella ripresa. Come nel match dell’Arechi possibile che uno fra il Toro e Marcus Thuram riposi, stavolta però non per Alexis Sanchez bensì per Marko Arnautovic. L’altrariguarda la presenza di Davy Klasssen:è – a oggi – la sua unica volta da titolare in Serie ...