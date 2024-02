Inter e Roma su un gioiello del Boca Juniors! Fissato il prezzo

Il programma prosegue alle 18 con il big match Roma - Inter, in secondi e il Cagliari rientra subito in partita con un gioiello di

(Di giovedì 15 febbraio 2024)hanno messo gli occhi su unargentino di proprietà delJuniors. Il club Xeneizes ha già stilato ildel suo cartellino. NUOVO TALENTINO ?hanno messo gli occhi su Jabes Saralegui. A riportarlo i colleghi argentini di El crack Deportivo. Il ragazzo, classe 2003, ha giocato fino adesso appena quattro partite, ma è già finito nella bocca di tutti per l’estremo talento. A proteggerlo non solo il club Xeneizes, ma nientepopodimeno che Juann Riquelme. L’ex campione, presidente delJuniors, ha blindato Saralegui facendogli firmare un contratto fino al 2026 e stimandogli un costo di cartellino superiore ai 15 milioni di dollari. Sia l’che la...

Roma, battesimo europeo in salita per De Rossi: i precedenti sorridono, ma le quote dicono Feyenoord Tutto pronto per il battesimo europeo di Daniele De Rossi da allenatore. Dopo l`ottimo avvio in campionato, l`ex capitano della Roma inizia l`avventura in Europa.

Tabù Europa League, questo è l'anno buono La storia italiana in una coppa mai vinta Col nuovo format abbiamo fatto soltanto due finali, l'ultima con la Roma di Mourinho. Anche se abbiamo 9 Coppe Uefa in bacheca ...

Europa League 2023-2024: Feyenoord-Roma, le probabili formazioni Feyenoord e Roma di nuovo in campo l'una contro l'altra, questa volta alla ricerca della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La sfida, che negli ultimi anni sta diventando un classi ...