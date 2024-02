quella in casa dell'Inter) al quarto posto in classifica e sogna al quarto posto in classifica e sogna la qualificazione alla Pallone fuori però dopo il colpo di testa dell'ex Spezia, che comunque

Inter, colpo alla Lautaro: il rinforzo arriva dal Boca (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Inter è pronta a mettere a segno un nuovo colpo dall’Argentina, precisamente dal Boca: la valutazione è di 15 milioni. Momento d’oro per l’Inter sul campo e la classifica è il coronamento di una stagione, sino a ora, perfetta per la compagine allenata da Simone Inzaghi. È innegabile ormai indicare la squadra nerazzurra come favorita per la vittoria finale del campionato: i recenti passi falsi della Juventus, compreso quello nel derby d’Italia, hanno messo nelle condizioni l’Inter di poter essere padrona del proprio destino, con la possibilità anche di poter gestire con non molti patemi l’impegno di Champions League, che arriverà presto sulla via di Lautaro e compagni. Un presente da godersi, ma anche un futuro da programmare: da qui nasce la volontà da parte di Marotta e Ausilio di ... Leggi tutta la notizia su rompipallone (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’è pronta a mettere a segno un nuovodall’Argentina, precisamente dal: la valutazione è di 15 milioni. Momento d’oro per l’sul campo e la classifica è il coronamento di una stagione, sino a ora, perfetta per la compagine allenata da Simone Inzaghi. È innegabile ormai indicare la squadra nerazzurra come favorita per la vittoria finale del campionato: i recenti passi falsi della Juventus, compreso quello nel derby d’Italia, hanno messo nelle condizioni l’di poter essere padrona del proprio destino, con la possibilità anche di poter gestire con non molti patemi l’impegno di Champions League, che arriverà presto sulla via die compagni. Un presente da godersi, ma anche un futuro da programmare: da qui nasce la volontà da parte di Marotta e Ausilio di ...

