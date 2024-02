Intelligenza Artificiale | Quick Algorithm vince la Startup Competition AI 4 Future

Nvidia è diventata la quarta azienda al mondo per capitalizzazione, superando anche Amazon e Alphabet , la casa madre di Google.... Leggi tutto (dday)

Fa riferimento a una serie di tecnologie a cui l'Italia può ispirarsi, dal Giappone al Brasile, e chiama a raccolta le università per cercare ... (wired)

Svolta per iPhone 16 sull’intelligenza artificiale con nuovo processore

Ci sono ulteriori indiscrezioni che possiamo prendere in esame, in queste ore, per quanto concerne la possibile scheda tecnica dei nuovi iPhone 16, ... (optimagazine)